Al via il confronto sul progetto DesTEENazione per i giovani a Olbia

Il progetto dedicato ai giovani di Olbia.

Un primo momento di confronto dedicato alle politiche rivolte agli adolescenti si è tenuto il 20 maggio presso l’ex Sala Consiliare del Comune di Olbia, con l’avvio del “Tavolo Adolescenti” inserito nel progetto nazionale “DesTEENazione – Desideri in azione“, cofinanziato dalla Comunità Europea e orientato alla creazione di spazi multifunzionali di esperienza destinati a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 21 anni del territorio.

L’iniziativa ha riunito istituzioni, servizi sociali, mondo scolastico, associazioni e altre realtà educative locali, con l’intento di avviare un percorso condiviso di lavoro incentrato sull’ascolto delle esigenze e sulle potenzialità delle nuove generazioni. Nel corso dell’incontro sono stati portati i saluti istituzionali dell’assessora ai Servizi alla Persona Simonetta Lai, mentre la dirigente del Settore Servizi Sociali e coordinatrice Plus del Distretto di Olbia, la dottoressa Giulia Spano, ha introdotto i lavori.

Successivamente è intervenuta la dottoressa Daniela Carpenzano, in qualità di tutor tematico territoriale per l’Istituto degli Innocenti, seguita dai contributi dei funzionari dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia, la direttrice Daniela Pirastu e il dottor Gabriele Virdis, che hanno illustrato elementi relativi alla condizione dei minori autori di reato nel territorio. La presentazione del progetto “DesTeenazione – Desideri in Azione” è stata affidata alla responsabile, la dottoressa Francesca Soddu, assistente sociale del Comune di Olbia, che ha descritto le finalità dell’iniziativa e le azioni previste, con particolare riferimento al coinvolgimento attivo dei giovani del territorio.

Nel corso della riunione è stato riservato ampio spazio al confronto tra i partecipanti, con l’obiettivo di raccogliere proposte, strumenti e risorse utili alla costruzione di percorsi di inclusione, ascolto e partecipazione giovanile. Dalle diverse riflessioni è emersa la volontà di strutturare un lavoro di rete stabile e continuativo nei mesi successivi, attraverso ulteriori momenti di partecipazione finalizzati ad approfondire le principali questioni educative e sociali che riguardano gli adolescenti.

È stato inoltre evidenziato che la presenza dei ragazzi e delle ragazze ai prossimi incontri del Tavolo sarà considerata centrale per la definizione delle priorità e degli interventi, così da favorire l’espressione diretta del loro punto di vista. Per informazioni sono stati indicati i recapiti 0789/52035-52080 e l’indirizzo di posta elettronica [email protected].

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