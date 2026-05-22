Gli eventi del weekend a Olbia e in Gallura.

Scopri gli eventi del weekend a Olbia e in Gallura. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend. Questo weekend la Gallura offre un calendario ricco di appuntamenti tra musica, tradizioni popolari, cultura e sapori locali.

Rita Nappi presenta il suo libro a Olbia

Rita Nappi presenta il suo libro, dialoga con l’autrice: Ivan Ponsano, venerdì 22 maggio ore 17.30 presso la Biblioteca Civica di Olbia. Dopo il suo saggio precedente edito nel 2023 “Guaritrici Sarde tra Medicina Magia e Inquisizione” che esplora in profondità il complesso mondo della stregoneria in Sardegna.

Santa Teresa Gallura accoglie Giobbe Covatta

Una serata all’insegna dell’ironia intelligente, della comicità pungente e dell’inconfondibile stile di Giobbe Covatta. Venerdì 22 maggio, il Teatro Nelson Mandela di Santa Teresa Gallura ospiterà uno degli artisti più amati del panorama teatrale italiano con lo spettacolo “70 – Riassunto delle puntate precedenti”.

La Festa patronale di Priatu a Sant’Antonio di Gallura

Nel cuore della Gallura, il piccolo borgo di Priatu si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti e attesi dell’anno: la Festa Patronale in onore della Madonna di Montenero. Un appuntamento che unisce fede, tradizione e convivialità, capace di richiamare residenti, famiglie e visitatori in un clima di gioia e condivisione.

Olbia, il Mercato Contadino di maggio

Sabato 23 maggio ti aspettiamo all’Olbia Community Hub per il Mercato Contadino: una mattina da vivere insieme, tra chi produce, crea e racconta i prodotti della nostra terra. Un’occasione per incontrare produttori agricoli e hobbisti, scoprire oggetti unici frutto della creatività e condividere tempo di qualità con la comunità.

San Simplicio a Olbia un convegno sulla Formella di Balaam

La Basilica di San Simplicio ospiterà sabato 23 maggio 2026, alle ore 20:00, il terzo Convegno di San Simplicio, dedicato alla “Formella di Balaam”, prezioso elemento del patrimonio storico e artistico legato alla basilica olbiese.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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