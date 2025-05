Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia

A Olbia cercano 1 tirocinante igienista dentale.

Olbia

A Olbia cercano 1 banconiere di tavola calda, 1 responsabile iniziative promozionali, 5 inservienti di cucina, 5 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 1 assistente odontoiatrico, 1 contabile. Si offre contratto a tempo determinato.

Cantieri comunali.

Aglientu

Il Comune di Aglientu assume per il cantiere 3 addetti alla manutenzione del verde (1 in

possesso di patente B), 1 operatore alla motosega. Il contratto sarà a tempo determinato,

per 9 mesi. Domande entro il 21 maggio. Info nel CPI di Tempio Pausania.

Legge 68.

Budoni. 1 Operatore amministrativo

Un’azienda cerca, per la sede di Budoni, 1 operatore amministrativo iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 19 maggio al 18 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Operatore fast food

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 operatore fast food iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande entro il 14 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Impiegato logistico

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 impiegato logistico iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande entro il 14 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

