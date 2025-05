Rally Italia Sardegna 2025, a Olbia musica con Rds e The Kolors

I The Kolors suonano a Olbia per il Rally Italia Sardegna 2025

Sport, spettacolo e musica si incontrano al Rally Italia Sardegna 2025: a Olbia ci saranno Rds e i The Kolors. “In occasione del sesto round del FIA World Rally Championship, in programma ad Olbia e nel nord Sardegna dal 5 all’8 giugno, il Parco Assistenza dell’Isola Bianca si trasformerà in un vero e proprio villaggio dell’intrattenimento.

leggi anche: Federica Pellegrini madrina del Rally Italia Sardegna

“Un calendario fitto di appuntamenti animerà le giornate della manifestazione organizzata dall’Automobile Club d’Italia con il contributo della Regione Sardegna, rendendo l’esperienza unica per appassionati di motori, famiglie, giovani e turisti”.

Motori e musica con Rds

“RDS – Radio Dimensione Suono sarà una presenza costante sul main stage. Il palinsesto sarà arricchito da DJ set, attività con i piloti, sessioni di autografi, cerimonie ufficiali e meet & greet con le stelle del WRC. Il tutto nella cornice del Service Park di Olbia, che quest’anno sarà completamente allestito all’Isola Bianca, nella zona di imbarco traghetti, aperto al pubblico per tutta la durata della manifestazione”.

“Il momento clou è atteso per venerdì 6 giugno alle ore 22:00, quando sul palco principale saliranno i The Kolors, la band italiana da milioni di stream e successi radiofonici, per un concerto gratuito che si preannuncia imperdibile. La serata sarà introdotta dal DJ Set di Rino De Niro e Claudio Guerrini, protagonisti anche di altri di numerosi momenti musicali durante il weekend”.

“Il cartellone è intenso ed interessante e combinerà momenti di intrattenimento e musica con le fasi ufficiali del Rally Italia Sardegna. Si inizierà già giovedì 5 giugno, con la cerimonia inaugurale del rally alle ore 20:00 con la presenza di tutti i piloti partecipanti e della madrina Federica Pellegrini. Il pomeriggio sarà poi costellato di una lunga serie di attività tra sessione autografi, incontri con i piloti, musica live e momenti istituzionali”.

“Il giorno successivo, venerdì, oltre alla premiazione dei campioni sardi 2024 e alla presentazione degli equipaggi nella Fan Zone, il podio centrale ospiterà appunto l’attesissimo concerto serale dei The Kolors, seguito da un nuovo DJ set che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera. Anche sabato 7 giugno non mancheranno attività nella Fan Zone e animazione musicale, mentre domenica 8 sarà il momento della grande cerimonia di arrivo e premiazione, con la conferenza stampa finale FIA post-rally a chiudere un weekend da ricordare”.

Il programma

Giovedì 5 Giugno

16:30 › 18:00 – FIA WRC Media Pen per piloti P1 e P2 – Main Stage

18:15 › 19:00 – DJ Set Francesco Cadente – Main Stage

18:30 › 18:45 – Meet and greet con i piloti – Conference Room Service Park Casa ACI

19:20 › 19:30 – Sessione autografi con i piloti WRC – Main Stage

19:30 › 20:00 – DJ Set Francesco Cadente – Main Stage

20:00 › 22:00 – Cerimonia di presentazione del rally con Federica Pellegrini – Main Stage

Venerdì 6 Giugno

17:00 › 19:00 – Premiazione campioni sardi 2024 – Conference Room Service Park Casa ACI

19:15 › 19:00 – DJ Set Rino De Niro – Claudio Guerrini – Main Stage

21:30 – PR activities: Fan Zone – Meet the Crews – Main Stage

22:00 › 23:00 Concerto The Kolors – Main Stage

23:00 – DJ Set Rino De Niro – Claudio Guerrini – Main Stage

Sabato 7 Giugno

18:00 › 18:45 – DJ Set Rino De Niro – Claudio Guerrini – Main Stage

20:15 › 21:30 – PR activities: Fan Zone – Meet the Crews – Main Stage

21:30 › 22:15 – DJ Set Rino De Niro – Claudio Guerrini – Main Stage

Domenica 8 Giugno

16:00 › 18:00 – Podium Ceremony, Prize Giving and FIA post-rally press conference – Main Stage

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui