Cremonini e Salmo stravolgono le regole: nasce la magia di “Amateur”

Cremonini con Salmo nel nuovo progetto Amateur.

Salmo e Cesare Cremonini hanno firmato un progetto insieme. Amateur, questo il nome del singolo che apre il decimo album di inediti dell’artista bolognese pubblicato da EMI e Universal Music. Nel pezzo, Salmo gioca un ruolo centrale sia a livello narrativo sia nella genesi stessa del progetto. Dietro le quinte, la collaborazione tra i due si è rivelata fondamentale per la direzione artistica del brano e dell’intero disco. L’artista di Olbia si cimenta ancora una volta in nuove sonorità confermando la sua versatilità artistica.

Il brano insieme.

Il brano diventa una surreale seduta psicoanalitica sorretta da un groove urban interamente suonato, impreziosito dal sassofono di Donny McCaslin, già presente nel singolo Paparazzi. In questo contesto, Salmo assume il ruolo di terapista, guidando l’ascoltatore attraverso un racconto fatto di riflessioni psicologiche. La narrazione testuale si apre con una sequenza fortemente visionaria in cui Friedrich Nietzsche confessa a Sigmund Freud di essere stato lasciato dalla compagna e di avere l’ego compromesso, dando inizio a un viaggio disperato alla ricerca della donna che attraversa Chicago, Saigon e le pagine di YouPorn.

Lo show a Londra.

La dimensione poetica del brano di Salmo e Cremonini si approfondisce ulteriormente quando i versi indagano l’attrazione tra gli opposti accostandoli a due calamite, sottolineando l’impossibilità di rimediare a un cuore spezzato con un semplice cacciavite, mentre la chiusura del pezzo ricompone il cerchio narrativo con l’accoglienza di un uomo disperato che svela infine di essere lo stesso Sigmund Freud. Il loro debutto di coppia sul palco è avvenuto il 20 ottobre a Londra, all’O2 Shepherd’s Bush Empire. Salmo è stato l’ospite d’eccezione del concerto-evento speciale organizzato da Cremonini per presentare in anteprima il nuovo album Amateur e le due star hanno eseguito la title track proprio nell’apertura dello show.

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