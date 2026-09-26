Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Loiri Porto San Paolo

A Loiri Porto San Paolo cercano hostess di bordo. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 2 addetti alle pulizie, 2 assistenti per l’installazione dei sistemi antincendio nelle imbarcazioni, 1 tecnico per l’installazione e la manutenzione dei sistemi antincendio nelle imbarcazioni, 6 camerieri di sala, 3 addetti alla cucina. Si offre contratto a tempo determinato.

Aspal.

Olbia

A Olbia cercano 1 venditore settore auto, 1 direttore tecnico. Si offre contratto di collaborazione.

Cantieri comunali.

Aglientu

Il Comune di Aglientu assume per il cantiere 4 Operai Qualificati – Conduttori di Macchine Forestali. Il contratto sarà a tempo determinato di 12 mesi. Domande entro il 25 settembre. Info nel CPI di Tempio Pausania.

Legge 68.

Olbia

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, con avviamento numerico, 1 addetto alla gestione dei magazzini iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande dal 22 settembre al 2 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 commesso delle vendite al minuto iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 30 settembre. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena (Porto Cervo). 3 Addetti ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena a Porto Cervo, 3 addetti ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 29 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

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