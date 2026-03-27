Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.
Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.
Olbia
A Olbia cercano 1 tirocinante segretario.
Tempio Pausania
A Tempio Pausania cercano 1 commesso delle vendite al minuto. Si offre contratto a tempo determinato.
Olbia
A Olbia cercano 1 installatore di impianti termici e di condizionamento. Si offre contratto a tempo indeterminato.
Olbia
A Olbia cercano laureati in discipline scientifico-sanitarie. Si offre contratto di lavoro occasionale.
Budoni
A Budoni cercano 2 carrozzieri. Si offre contratto a tempo determinato.
Legge 68.
Olbia. 1 Addetto alla gestione dei magazzini
Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto alla gestione dei magazzini iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 13 luglio. Info nel CPI di appartenenza.
Vari cantieri in Sardegna. 1 Carpentiere edile
Un’azienda cerca, per vari cantieri in Sardegna, 1 carpentiere edile iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 28 luglio. Info nel CPI di appartenenza.