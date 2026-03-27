Calcio Giovanile a Cannigione: Torna il Memorial “Serafino Mancini”

Il Memorial di calcio “Serafino Mancini”.

Sabato 28 marzo, al campo sportivo “Serafino Mancini – Lu Pireddu” di Cannigione, si terrà il 2° Memorial Serafino Mancini, una giornata dedicata al calcio giovanile e alla memoria di una figura centrale per la comunità.

L’evento, organizzato dalla ASD Cannigione, vedrà la partecipazione delle società: Arzachena Academy; Atletico Maddalena; Bruno Selleri (Olbia); Ithaca Olbia; Juventude Luras; Polisportiva Luogosanto; Porto Cervo; Porto Rotondo; ASD Cannigione 1980. Il campo, appartenente alla Parrocchia di San Giovanni Battista, rappresenta un importante luogo di crescita per i giovani, che qui uniscono attività sportiva e percorso educativo e spirituale. Non a caso il Memorial è stato anticipato in vista delle Cresime parrocchiali.

Durante la giornata sarà attivo un servizio di food & beverage a cura del Comitato Festa Patronale San Giovanni Battista – Cannigione. Il Memorial sarà un momento di sport, comunità e condivisione nel ricordo di Serafino Mancini.

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