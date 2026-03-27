Gli studenti di Olbia in visita alla caserma dei carabinieri

La visita degli studenti alla caserma dei carabinieri di Olbia.

I giovani alunni della classe quinta di una scuola primaria di Olbia hanno trascorso una mattinata all’interno del Reparto Territoriale dei Carabinieri, entrando in contatto diretto con il lavoro quotidiano dell’Arma. Ieri, i bambini sono stati accolti dai militari e hanno avuto l’opportunità di esplorare gli spazi operativi della caserma, osservando da vicino le attività che caratterizzano il servizio sul territorio. Durante la visita sono state illustrate alcune delle tecnologie in uso, tra cui il robot antisabotaggio, e le prime fasi degli accertamenti tecnici su una scena del crimine, permettendo agli studenti di comprendere concretamente il ruolo dei carabinieri nelle indagini.

Particolare interesse hanno suscitato i mezzi in dotazione all’Arma, con i quali i giovani visitatori hanno potuto interagire, acquisendo consapevolezza del loro impiego nel controllo del territorio e nella tutela della sicurezza pubblica. L’esperienza ha così fornito un’istantanea realistica e accessibile delle attività quotidiane dei carabinieri, stimolando curiosità e attenzione tra gli alunni.

L’iniziativa rientra nel progetto “Cultura della Legalità“, promosso dal Ministero dell’Istruzione e attuato dall’Arma dei Carabinieri in tutta Italia, con l’obiettivo di promuovere nei più giovani una crescita responsabile basata sul rispetto delle regole, sulla fiducia nelle Istituzioni e sulla partecipazione civica. La visita ha rappresentato un’occasione di apprendimento pratico, ma anche di avvicinamento diretto tra gli studenti e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Per gli alunni è stata un’esperienza che ha unito didattica e osservazione concreta, mostrando come l’Arma operi quotidianamente per garantire la sicurezza della comunità. Il momento ha offerto ai giovani cittadini la possibilità di familiarizzare con le funzioni dei Carabinieri, rafforzando il senso di responsabilità civica e il legame con le istituzioni locali. L’incontro si è svolto nel segno della vicinanza dell’Arma alla cittadinanza e del ruolo dei militari come punto di riferimento per la cittadinanza.

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