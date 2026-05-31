Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

La Maddalena

A La Maddalena cercano 2 addetti alle pulizie. Si offre contratto a tempo determinato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 5 addetti ai servizi di pulizia, 1 addetto alla cartellonistica e pellicole adesive. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 1 Addetto all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici, 1 addetto alle pulizie, 3 operatori portuali, 1 impiegato amministrativo contabile, 7 operatori di esercizio / conducenti di linea tpl, 1 tecnico manutentore, 1 addetto front office, 2 baristi. Si offre contratto a tempo determinato.

Budoni

A Budoni cercano 1 meccanico elettrauto, 1 gommista. Si offre contratto a tempo determinato.

Cantieri comunali.

Calangianus

Il Comune di Calangianus assume per il cantiere 3 addetti alla manutenzione del verde (1 in possesso della patente B). Il contratto sarà a tempo determinato, per oltre 4 ore. Domande entro il 27 maggio. Info nel CPI di Tempio Pausania.

Legge 68.

Arzachena. 1 Commis di sala

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena (in località Abbiadori), 1 commis di sala iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 3 giugno. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena. 2 Camerieri ai piani

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena (in località Poltu Quatu), 2 camerieri ai piani iscritti alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 29 maggio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 figura di Personale non Qualificato nei Servizi di Ristorazione iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 29 maggio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Conducente di autocarro

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 conducente di autocarro iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 25 maggio. Info nel CPI di appartenenza.

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