Turismo ad Aglientu, presentati nuovo portale e logo del territorio

Le novità per il turismo tra identità e promozione.

Il Comune di Aglientu avvia un nuovo percorso dedicato alla valorizzazione dell’offerta turistica. Negli ultimi giorni l’amministrazione ha presentato due strumenti centrali per la promozione del territorio: un portale digitale e un nuovo logo istituzionale. L’iniziativa mira a rafforzare l’identità locale e a migliorare la visibilità della destinazione.

Il progetto sul turismo ad Aglientu nasce dalla volontà di costruire un’immagine coordinata e riconoscibile. Il logo rappresenta un elemento grafico essenziale che richiama le caratteristiche del territorio. Il segno riprende la lettera iniziale del paese e suggerisce una forma aperta, in linea con l’accoglienza e la vocazione turistica. La scelta punta sulla semplicità per rendere il marchio facilmente identificabile.

Il portale del turismo di Aglientu per raccontare il territorio.

Accanto al nuovo logo, il Comune introduce un portale digitale dedicato. Il sito offrirà uno spazio completo per presentare paesaggi, tradizioni e servizi del territorio. L’obiettivo consiste nel fornire uno strumento utile sia ai visitatori sia agli operatori locali. Il portale affianca il sito istituzionale e amplia le possibilità di comunicazione.

L’amministrazione ha promosso un concorso di idee per la realizzazione del marchio. La partecipazione ha coinvolto numerosi progetti, che una commissione ha analizzato prima della scelta finale. Il percorso ha incluso il contributo di professionisti del settore creativo e residenti, favorendo un coinvolgimento diretto della comunità.

Il sindaco ha indicato che questa fase rappresenta un primo passo di una strategia più ampia. Il Comune intende sviluppare ulteriori azioni per rendere Aglientu più competitiva nel panorama turistico. La programmazione prevede una seconda fase operativa, focalizzata su una promozione più estesa e su una maggiore presenza nei canali digitali

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