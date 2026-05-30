Il Comune di Aggius accende il “Faro” sulle disabilità invisibili

Aggius si impegna per le disabilità invisibili

Il Comune di Aggius aderisce al “Progetto Faro – Oltre lo sguardo” per le disabilità invisibili, è il secondo centro nell’Isola dopo La Maddalena. Si tratta di un’iniziativa fortemente innovativa incentrata sul Faropass, un vero e proprio passaporto digitale progettato specificamente per supportare le persone con disabilità invisibili.

Il funzionamento

Il funzionamento del sistema si distingue per immediatezza e tutela della riservatezza. Attraverso l’utilizzo di un semplice QR code, i cittadini hanno la possibilità di comunicare tempestivamente i propri bisogni specifici agli sportelli pubblici. Questo meccanismo elimina la necessità di esibire diagnosi dettagliate o certificazioni mediche sensibili, abbattendo le barriere burocratiche e relazionali che spesso si interpongono tra l’utente e la pubblica amministrazione.

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I promotori del progetto hanno descritto l’iniziativa come un autentico atto di gentilezza istituzionalizzata. L’obiettivo cardine è la trasformazione della pubblica amministrazione in un’entità più umana, inclusiva e strutturalmente attenta a quelle fragilità che, non essendo immediatamente visibili, rischiano frequentemente di rimanere ignorate.

Questo strumento offre un supporto concreto a chi affronta quotidianamente battaglie che non si manifestano agli occhi degli altri, segnando un’importante evoluzione nella gestione dei servizi al cittadino.

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