Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Trinità d’Agultu e Vignola

A Trinità d’Agultu e Vignola cercano 5 lavapiatti, 1 aiuto cameriere ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.

San Teodoro

A San Teodoro cercano 1 cameriere di sala, 1 cuoco capo partita, 2 commis ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 3 manovali edili. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Olbia

A Olbia cercano 1 manovale di officina, 1 lavapiatti. Si offre contratto a tempo indeterminato.

La Maddalena

A La Maddalena cercano 1 addetto all’accoglienza clienti, 1 addetto al lavaggio veicoli, 1 barman. Si offre contratto a tempo determinato.

Sardegna

In Sardegna cercano 2 consulenti marketing web (con contratto a tempo determinato), 1 content creator (per lavoro da remoto) (con contratto di collaborazione).

Cantieri comunali.

Olbia

Il Comune di Olbia assume per il cantiere 10 geometri, 25 impiegati amministrativi, 20 manovali edili. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 2 aprile. Info nel CPI di Olbia.

Legge 68.

Olbia. 1 Impiegato amministrativo

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 impiegato amministrativo iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 31 marzo al 10 aprile. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Operaio di banchina

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 operaio di banchina iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 31 marzo al 10 aprile. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto al rimessaggio e alla manutenzione dei natanti

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto al rimessaggio e alla manutenzione dei natanti iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 27 marzo al 7 aprile. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi

commerciali

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, con avviamento numerico, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di Uffici ed esercizi commerciali iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 31 marzo al 10 aprile. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, con avviamento numerico, personale non qualificato nei servizi di ristorazione iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 21 al 31 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia – La Maddalena – Tempio Pausania. 2 Operatori tecnici / Autisti

L’Asl Gallura cerca, per le sedi di Olbia, La Maddalena e Tempio Pausania, con avviamento a selezione, 2 operatori tecnici iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 21 al 31 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Operatore fast food

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 operatore fast food iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande entro il 14 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Impiegato logistico

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 impiegato logistico iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande entro il 14 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Operaio addetto al carico e scarico merci

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 operaio addetto al carico e scarico merci iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande entro il 14 aprile. Info nel CPI di appartenenza

