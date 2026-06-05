Guasto improvviso alla rete dell’acqua, disagi a Tempio Pausania

I disagi con l’acqua a Tempio Pausania.

A Tempio Pausania sono in corso interventi di riparazione da parte dei tecnici del pronto intervento di Abbanoa a seguito del riscontro di una perdita idrica improvvisa nella condotta di via Enrico De Nicola. Per consentire l’esecuzione dei lavori è stata disposta la chiusura del flusso idrico sulla linea di adduzione che serve la strada interessata. Dalle 9 e fino al termine delle operazioni, previsto indicativamente per le 17, potranno verificarsi riduzioni di pressione e interruzioni temporanee dell’erogazione nelle vie De Nicola, Rasella, Gronchi, Naddeo, Visicale, Silvestro Manconi, Tonino Manconi, Pala e Pedroni.

Il ripristino del servizio avverrà al termine dell’intervento e tornerà progressivamente alla piena normalità una volta completate le operazioni tecniche. Il gestore ha precisato che i lavori saranno condotti cercando di ridurre al minimo i tempi di interruzione e che l’erogazione potrà essere riattivata anche in anticipo rispetto alla fascia oraria indicata, qualora la riparazione venga conclusa prima del previsto. Per eventuali segnalazioni è attivo il numero verde del servizio guasti di Abbanoa 800/022040 operativo 24 ore su 24. Alla ripresa del servizio, inoltre, potrebbe verificarsi una temporanea torbidità dell’acqua dovuta allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui