Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia

A Olbia cercano 1 macellaio, 1 elettricista settore nautico, 2 meccanici per cantiere nautico. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 addetto alle pulizie. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 1 addetto all’ufficio logistica, 1 impiegato amministrativo. Si offre contratto a tempo determinato o di apprendistato.

Olbia

A Olbia e Nord Sardegna cercano 1 consulente tecnico commerciale. Si offre contratto a tempo determinato.

Legge 68.

Arzachena. 1 Cameriere ai piani – 1 Facchino, addetto allo spostamento merci

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena in località Poltu Quatu, 1 cameriere ai piani e 1 facchino, addetto allo spostamento merci iscritti alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 2 all’11 settembre. Info nel CPI di appartenenza.

Palau – Arzachena. 4 Addetti alle pulizie di interni

Un’azienda cerca, per le sedi di Palau e Arzachena, 4 addetti alle pulizie di interni iscritti alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 3 mesi. Domande dal 31 agosto al 10 settembre. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto alla gestione dei magazzini

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, con avviamento numerico, 1 addetto alla gestione dei magazzini iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 31 agosto all’11 settembre. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Commesso delle vendite al minuto

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 commesso delle vendite al minuto iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 30 settembre. Info nel CPI di appartenenza.

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