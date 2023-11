Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Telti.

A Telti cercano 1 manovale edile. Si offre contratto a tempo indeterminato.

La Maddalena.

A La Maddalena cercano 1 collaboratore domestico e professioni assimilate. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Santa Teresa Gallura.

A Santa Teresa di Gallura cercano 1 addetto alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Badesi.

A Badesi cercano 4 colf. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Arzachena.

Ad Arzachena cercano 10 operai addetti ai servizi di igiene e pulizia (con contratto a tempo determinato), 1 conducente mezzi di raccolta dei rifiuti (con contratto a tempo indeterminato).

Budoni.

A Budoni cercano 1 collaboratore domestico. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Palau.

A Palau cercano 2 muratori in pietra e mattoni. Si offre contratto a tempo indeterminato.

San Teodoro.

A San Teodoro cercano 1 addetto alle pulizie negli stabili. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Loiri Porto San Paolo.

A Loiri Porto San Paolo cercano 3 muratori in mattone. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia.

A Olbia cercano 3 tessitori, 2 badanti, 1 collaboratore domestico e professioni assimilate, 2 colf, 2 camerieri di ristorante, 3 carpentieri edili, 2 muratori in mattoni, 2 muratori in calcestruzzo, 1 fabbro ferraio (con contratto a tempo indeterminato), 1 manovale e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche, 1 progettista itinerari turistici, 1 installatore manutentore hardware, 1 maggiordomo (con contratto a tempo determinato).

Legge 68.

Olbia. 1 Addetto al lavaggio veicoli

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 addetto al lavaggio veicoli iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 5 al 15 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto alle vendite

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 addetto alle vendite iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 5 al 15 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 addetto alla gestione dei magazzini e professioni assimilate iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 5 al 15 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 addetto alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 5 al 15 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

Buddusò. 1 Operaio Caseario/ Manovale di magazzino

Un’azienda cerca per la sede di Buddusò 1 operaio caseario o manovale di magazzino iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 14 novembre al 13 maggio 2024. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena (Porto Cervo). 1 Lavapiatti/Manutentore del verde/ Manutentore generico

Un’azienda cerca per la sede di Arzachena a Porto Cervo 1 lavapiatti o manutentore del verde o manutentore generico iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande dal 14 novembre al 13 maggio 2024. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena (Porto Cervo). 1 Addetto alla contabilità

Un’azienda cerca per la sede di Arzachena a Porto Cervo 1 addetto alla contabilità iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 3 novembre al 2 maggio 2024. Info nel CPI di appartenenza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui