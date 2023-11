Olbia ricorda Nicolas Puletti, scomparso a soli 25 anni

Il ricordo di Nicolas Puletti ad Olbia.

A distanza di un mese dalla dolorosa scomparsa di Nicolas Puletti, figura amata e indimenticabile, la famiglia desidera esprimere la propria gratitudine a tutti coloro che si sono dimostrati vicini durante questo difficile periodo. La madre, il padre, i fratelli, le cognate, la nipotina, gli zii e tutti i parenti desiderano ringraziare coloro che hanno manifestato il loro affetto attraverso la presenza affettuosa, i fiori e gli scritti di cordoglio.

Nicolas, nato a Olbia il 19 febbraio 1998 e diplomato al liceo scientifico Mossa, ha lasciato un vuoto incolmabile. Il giovane aveva conquistato il cuore di molti grazie al suo carattere estremamente allegro e alla sua generosa disponibilità senza limiti.

Per onorare la memoria di Nicolas, la famiglia invita tutti coloro che vorranno unirsi a loro in preghiera durante la Santa Messa che si terrà martedì 28 novembre alle ore 16 presso la chiesa di San Lorenzo, la frazione in cui il giovane ha vissuto la sua giovinezza. La partecipazione di amici e conoscenti sarà di grande conforto per la famiglia in questo momento di commovente tributo al loro caro Nicolas.

