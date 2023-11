Il no di Olbia alla violenza sulle donne.

Nella notte appena trascorsa, il ponte di Olbia si è colorato di rosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La città si prepara altresì ad ospitare diversi eventi che mirano a sensibilizzare la comunità sul tema del femminicidio.

Le iniziative coinvolgeranno la partecipazione attiva delle scuole, tra cui l’istituto Amsicora di via Emilia. In questa sede, è previsto un incontro focalizzato sulla tematica, promosso dalla classe 3°S. Un momento di rilevanza sarà la performance teatrale intitolata “Basta!“, la quale affronterà il delicato tema dell’escalation di violenza emotiva e fisica a cui molte donne sono sottoposte, culminando in tragiche conseguenze.

L’evento non si limiterà alla rappresentazione teatrale, ma si proporrà anche come un’occasione di riflessione approfondita sul fenomeno, coinvolgendo diverse prospettive. Saranno presenti numerosi relatori provenienti dalla stampa, forze dell’ordine, esperti in diritto della famiglia e rappresentanti di associazioni afferenti al tema. L’iniziativa si estenderà oltre i confini dell’istituto Amsicora, coinvolgendo altre scuole nell’auspicio di creare un ampio fronte di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

