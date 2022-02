Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Sardegna. 300 persone per la catena Club Esse

Prosegue anche quest’anno la collaborazione tra l’Aspal e la catena alberghiera Club Esse per il reclutamento di personale (si cercano circa 300 risorse stagionali da impiegare nelle varie strutture Club Esse presenti nell’isola). Nella Borsa Lavoro dell’Aspal sono presenti gli annunci per le varie figure ricercate (direttori, economi, intrattenitori, personale di sala e altri). Il personale specializzato del Centro per l’impiego di Sassari analizzerà le candidature per effettuare una prima preselezione. Le persone selezionate potranno fare il colloquio online o essere invitate a partecipare in presenza alle giornate organizzate per i colloqui che si terranno il 4 marzo al Club Esse Palmasera di Calagonone, il 5 marzo al Club Esse Roccaruja di Stintino, il 19 marzo al Club Esse Posada di Palau. La partecipazione a questi eventi sarà su invito, anche per garantire il massimo rispetto delle norme anti Covid 19.

Olbia

A Olbia cercano 16 camerieri di sala, 2 figure come personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di impianti. Si offre contratto a tempo determinato.



Golfo Aranci

A Golfo Aranci cercano 3 addetti alla reception negli alberghi, 1 responsabile dei servizi di prenotazione alberghiera, 6 cuochi capi partita. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

Ad Olbia cercano 1 installatore apparati telecomunicazioni, 2 operatori di vendita ed 1 sarto. Si offre contratto a tempo determinato.



San Teodoro

A San Teodoro cercano 2 baristi, 4 camerieri di ristorante, 1 lavapiatti, 1 cuoco di ristorante, 1 cuoco pizzaiolo, 3 commis ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 14 assistenti bagnanti, 14 guardie private di sicurezza, 14 autisti privati, 2 addetti all’amministrazione del personale, 1 receptionist, 1 portiere di notte, 5 figure/personale non qualificato addetti alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi. Si offre contratto a tempo determinato.



Trinità D’Agultu e Vignola

A Trinità D’Agultu e Vignola cercano 1 cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

Cantieri Comunali.

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Arzachena

Il comune di Arzachena assume con selezione articolo 16, 2 Operai qualificati per le mansioni di Muratore, Elettricista, Falegname, Idraulico, Termoidraulico, Giardiniere e/o equipollenti. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 28 febbraio al 4 marzo. Info nel CPI di Olbia sede decentrata Palau.

Legge 68

Olbia. 1 Conducente autobus

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 conducente autobus iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 21 febbraio al 3 marzo. Info nel CPI di appartenenza.