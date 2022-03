Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

95 addetti alla logistica di magazzino

A Villasimius, Quartu Sant’Elena, Budoni, San Teodoro, Olbia e Siniscola cercano 95 addetti alla logistica di magazzino. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 8 baristi, 4 cuochi capi partita, 2 manovali assemblaggio elettrico, 1 ingegnere elettronico, 1 muratore, 1 conduttore macchine movimento terra, 1 addetto alle pulizie di interni ed 1 manovale. Si offre contratto a tempo determinato.

Golfo Aranci

A Golfo Aranci cercano 6 cuochi capi partita, 3 addetti alla reception negli alberghi, 2 responsabili dei servizi di prenotazione alberghiera. Si offre contratto a tempo determinato.

Palau

A Palau cercano 1 receptionist. Si offre contratto a tempo determinato.

Santa Teresa di Gallura

A Santa Teresa di Gallura cercano 1 cassiere di negozio. Si offre contratto a tempo determinato.

Trinita’ D’Agultu E Vignola

A Trinità d’Agultu e Vignola cercano 1 commesso di banco, 1 cassiere di negozio, 1 addetto alla preparazione, alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi similari. Si offre contratto a tempo determinato.

Loiri Porto San Paolo

A Loiri Porto San Paolo cercano 5 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 3 addetti alla reception negli alberghi, 3 factotum d’albergo, 2 maitre d’hotel, 6 camerieri di sala, 5 cuochi capi partita, 3 esercenti di bar, 3 aiuto cuochi di ristorante, 3 chef, 3 chef de cuisine, 5 cuochi pasticcieri, 15 lavapiatti, 20 commis ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.

San Teodoro

A San Teodoro cercano 1 lavapiatti, 1 portiere di notte. Si offre contratto a tempo determinato.

Legge 68

Olbia. 2 Operai addetti alla logistica di magazzino

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 2 operai addetti alla logistica di magazzino iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 21 al 31 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 2 Operai generici

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 2 operai generici iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 14 al 25 marzo. Info nel CPI di appartenenza.