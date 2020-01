L’offerta di lavoro.

Garau Turismo, azienda operante nel settore del noleggio con conducente e nel trasporto scolastico, è alla ricerca di figure professionali da inserire in organico come autista di autobus, minibus, scuolabus e autovetture.

Requisiti: patente di categoria B – D più KB e iscrizione al ruolo dei conducenti in camera di commercio, CQC persone.

Esperienza: autista di autobus: 1 anno (minimo);

Attualmente operiamo nelle seguenti zone:

– Medio Campidano;

– Cagliari;

– Olbia;

– Oristano;

Per proporre la propria candidatura inviare curriculum vitae con foto via esclusivamente via email all’indirizzo info@garauturismo.com

