Gli annunci di lavoro a Olbia ed in Gallura.

Il portale SardegnaLavoro ha aggiornato le offerte di lavoro, anche per Olbia e la Gallura. I nuovi annunci sono stati inseriti da Aspal.

Si offre lavoro a Olbia, San Teodoro, Tempio e Luras. Nel capoluogo della Gallura si cerca un grafico pubblicitario con esperienza. L’offerta è stata pubblicata il 9 dicembre e scade il 21 dello stesso mese. La risorsa dovrà realizzare disegni e bozzetti di insegne e progettare loghi, creare cartelloni, brochure e flyer, in piccoli e grandi formati. L’inserimento è a tempo determinato.

Gli altri nuovi annunci di lavoro a Olbia sono mirati alla ricerca di un addetto alle pulizie, con un contratto di un anno e in modalità part-time. C’è poi la ricerca di un autista privato con patente C adibito al trasporto di merci e di due conducenti di autobetoniera. Fino al 15 dicembre si potrà inviare la candidatura per un posto di lavoro come falegname mobiliere con esperienza. Le risorse da inserire in azienda sono due, film time con un contratto a tempo determinato.

A Tempio si ricerca un ragioniere con professionale sull’utilizzo di applicativi gestionali di contabilità e stipendi e nell’elaborazione delle buste. Il contratto è inizialmente a tempo determinato. Nello stesso Comune cercano anche un falegname mobiliere, l’annuncio scade il 15 dicembre.

Altre offerte di lavoro a San Teodoro, dove si cerca una badante-colf e Luras, con un annuncio relativo alla risorsa di lattoniere in scadenza il 15 dicembre.

