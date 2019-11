L’offerta di lavoro.

Un ristorante di Arzachena cerca un restaurant manager per i coordinamento e la supervisione della struttura. E’ richiesto il diploma, la conoscenza dell’inglese e di almeno un’altra lingua tra francese, spagnolo e tedesco, la conoscenza di Office e dei programmi gestionali hotel. Si offre un contratto a tempo determinato per 7 mesi, vitto e alloggio. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

CPI

OLBIA

TIPO AZIENDA

Struttura alberghiera

PROFILO/QUALIFICA

RESTAURANT MANAGER

SEDE DI LAVORO

Arzachena (SS)

SCADENZA CANDIDATURA

30/11/2019

REQUISITI INDISPENSABILI

Esperienza nella mansione, diploma di scuola secondaria superiore, ottima conoscenza della lingua inglese (liv. C1) e di altre due lingue (tedesco/francese/spagnolo), conoscenza ed utilizzo di programma gestionale per hotel, pacchetto windows e applicativi MS office, portali Web e strumenti social

CONTRATTO

Tempo determinato

COME FARE LA DOMANDA:

pubblicando il proprio curriculum sul portale Sardegnalavoro attraverso l’inserimento delle proprie credenziali per il tramite della funzionalità Borsa Lavoro.

Riferimento portale http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=114383

Codice annuncio 1500019211000000000112736

INFO

Centro per l’impiego di Olbia – Via Romagna 10

