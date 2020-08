Lo dico da sardo: noi sardi subiamo ancora la sindrome da colonizzati. Galleggiamo nella accidia e mal sopportiamo se viene qualcuno dal “continente” per rilanciare la nostra terra. È sempre stato così. Negli scogli della costa Gallurese senza Karim Aga Khan pascolerebbero ancora le caprette. Ecco perché tra Flavio Briatore e il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda io sono dalla parte di Briatore! E ripeto lo dico da sardo!

Che tristezza sentire il primo cittadino di Arzachena che replica con un video stizzito e velenoso «Sentendo Briatore pensavo fosse una parodia di Crozza, invece no». Briatore – ammettiamolo – può avere anche dei modi di fare insopportabilmente boriosi e snob, ma è innegabile che sa quel che dice e ha competenza invidiabile nel settore manageriale.

Fossi stato in Ragnedda avrei chiesto consigli a Briatore su come rilanciare questa stagione turistica. La nostra regione ha bisogno di imprenditori intraprendenti come lui che ragionino in termini di economia di mercato. Un’altra affermazione del sindaco Ragnedda fa emergere una ruggine antica di vent’anni con Briatore che probabilmente ancora non ha saputo digerire. «Ho scaricato bibite nel locale di Briatore, 20 anni fa. Non ho dimenticato come venivo trattato dai suoi direttori».

Quindi Ragnedda si vuole rifare con Briatore (che probabilmente non ha mai incontrato!) per essere stato trattato male da alcuni dipendenti di Briatore? Ecco che il sindaco di Arzachena in un delirio d’onnipotenza, ha aggiunto «da sindaco, sono dalla parte degli imprenditori mentre Briatore è scappato a Montecarlo».

E che ci stava a fare Briatore ancora in Sardegna dopo le ordinanze ottuse che mettono con le spalle al muro le imprese? Si aspettava forse che andasse dal sindaco implorando clemenza? Giustamente è tornato dove gli imprenditori come lui sono ben accolti! A Montecarlo.