Borse di studio, il Comune di Loiri Porto San Paolo apre il bando

Le borse di studio per i residenti a Loiri Porto San Paolo.

Un sostegno agli studenti universitari residenti nel territorio comunale. Il Comune di Loiri Porto San Paolo ha pubblicato il bando per l’assegnazione delle borse di studio relative all’anno accademico 2025/2026, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 31 ottobre 2026. Il beneficio è destinato agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, specialistica di secondo livello e specialistica a ciclo unico. Tra i requisiti previsti c’è quello di non essere oltre il primo anno fuori corso, salvo i casi in cui siano presenti giustificati motivi. Per gli iscritti al primo anno è necessario aver maturato almeno 30 crediti entro il 31 ottobre 2026.

I requisiti.

Per chi frequenta gli anni successivi, il bando stabilisce specifici requisiti di merito in relazione all’anno di iscrizione. Nei corsi triennali sono richiesti 60 crediti al secondo anno, 90 al terzo e 120 al primo anno fuori corso. Per le lauree specialistiche di secondo livello servono 60 crediti al secondo anno e 90 al primo fuori corso. Per i corsi a ciclo unico il numero di crediti richiesto cresce progressivamente: 60 al secondo anno, 90 al terzo, 120 al quarto, 180 al quinto e 240 al sesto anno o al primo fuori corso. Altresì per i corsi di laurea della durata di sei anni, al primo anno fuori corso sono richiesti 300 crediti. La graduatoria terrà conto anche del merito accademico. In caso di parità tra candidati, sarà considerata la media dei voti degli esami; qualora persista la parità, avrà la precedenza lo studente più giovane.

Gli esclusi.

Sono invece esclusi dal beneficio, tra gli altri, gli studenti iscritti a un corso di studi dello stesso livello di un titolo già conseguito, chi non possiede i requisiti di merito richiesti e chi abbia presentato una dichiarazione falsa negli anni precedenti. Non possono inoltre accedere alla borsa gli studenti fuori corso da più di un anno, fatta salva la possibilità di ammissione nei casi di giustificati motivi.

Gli importi in base all’Isee.

L’importo della borsa varia in funzione della situazione economica dello studente. Sono previste tre fasce: 4.000 euro per chi presenta un Isee fino a 14.650 euro; 3.500 euro per la fascia compresa tra 14.651 e 29.290 euro; 3.000 euro per Isee pari o superiore a 29.291 euro oppure in assenza di Isee. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2026. Il Comune ha messo a disposizione sul proprio sito il bando e la relativa modulistica per partecipare alla procedura.

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