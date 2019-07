Il ragazzo parteciperà al 24esimo Jamboree.

C’è anche un giovane di Loiri Porto San Paolo nella terna di scout di Olbia scelti per partecipare al 24esimo Jamboree mondiale scout. Andrea Fideli, 16 anni, di Azzanì, volerà negli Stati Uniti per prendere parte al più grande raduno scout, in programma dal 22 luglio al 2 agosto.

“Siamo orgogliosi che un nostro giovane concittadino sia stato scelto per partecipare a questa importante iniziativa come ambasciatore dei valori originali dello scoutismo”, commenta il sindaco Francesco Lai a nome di tutta l’amministrazione e di tutta la comunità.

Il 24esimo Jamoboree mondiale scout si svolgerà nella Bechtel reserve, una riserva di 5600 ettari in west Virginia e vedrà la partecipazione di oltre 45mila persone tra ragazzi, adulti e organizzatori. A cui si aggiungeranno migliaia di visitatori.

Al raduno internazionale partecipano anche le sezioni scout italiane, in totale un contingente di oltre 1200 tra ragazzi e ragazze. Il gruppo di Olbia, sulla base di alcuni criteri, ha selezionato tre suoi giovani tra cui Andrea Fideli. 16 anni, studente del secondo anno dell’istituto tecnico informatico Attilio Deffenu, Andrea vive nella località di Azzanì.

