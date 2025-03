A Loiri una giovane tedesca ha fatto addormentare un anziano prima di derubarlo

Disavventura per un anziano di Loiri che non è stato solo sedotto e abbandonato ma anche drogato e derubato da una giovane tedesca. La donna ha adescato l’uomo via Whatsapp ed è riuscita a farsi invitare a pranzo nella sua casa in località Azzani. Quella che sarebbe potuta essere una botta di vita si è rivelata una trappola. La donna, pluripregiudicata di 34 anni, avrebbe versato delle benzodiazepine nel bicchiere dell’anziano e aspettato che facessero effetto. Quando lui si stava addormentando lei ne ha approfittato ed è entrata in azione.

Dalla casa ha preso il telefonino dell’anziano, una collana in oro e 300 euro in contanti. Lo ha lasciato lì ed è scappata in auto assieme a un giovane complice. Poche ore dopo la coppia si imbarcata sul traghetto per poi sbarcare a Livorno. Quando l’uomo si è ripreso è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza. Visto il suo stato confusionale gli accertamenti hanno mostrato che nel sangue c’erano sostanze psicotrope. Immediato l’intervento dei carabinieri che in poco tempo sono risaliti alla 34enne grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza.

A quel punto dalla Procura di Tempio è partito un decreto di fermo di indiziato di delitto. Se ne sono occupati ieri pomeriggio i carabinieri della Stazione di Bastia Umbra, in provincia di Perugia. La donna è così finita agli arresti e ora sui trova nel carcere perugino “Capanne”, in attesa dell’udienza di convalida.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui