Il bilancio di previsione di Loiri.

Il Consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo ha approvato, nella giornata del 14 aprile, in un’inedita seduta in videoconferenza, il bilancio di previsione per il 2020. Sostanzialmente è stato approvato lo schema proposto in febbraio dalla giunta. Rimane la possibilità di procedere con le variazioni, sicuramente necessarie, per adattare il bilancio alla situazione di emergenza determinata dal coronavirus.

La cifra di 550mila euro legata alla stagione turistica, ad esempio, andrà molto probabilmente rivista. Questa somma, infatti, va a comprendere 270mila euro di proventi derivanti dai parcheggi, 200mila derivanti dall’imposta di soggiorno e 90 mila euro da sanzioni per violazioni del codice della strada.

“Nella peggiore delle ipotesi ne perderemo buona parte – commenta il sindaco Francesco Lai -. Ci auspichiamo in proposito un intervento da parte della Regione e dello Stato a supporto dei Comuni”.

