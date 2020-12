Il bonus spesa per le famiglie di Loiri Porto San Paolo.

Si comunica l’apertura a Loiri Porto San Paolo del bando “Bonus spesa” per acquisto generi alimentari e beni prima necessità. La domanda di accesso alle indennità per i richiedenti in possesso dei requisiti, avviene sotto forma di autocertificazione utilizzando lo schema di domanda allegato e deve essere presentata tramite e-mail all’indirizzo protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it o, a scelta del richiedente, alfine di evitare assembramenti di persone, previo appuntamento telefonico (0789-481113) c/o l’ Ufficio protocollo sede di Loiri.

Il sindaco Francesco Lai dichiara: “Abbiamo fatto le corse contro il tempo anche in questa occasione, per consentire di iscrivere e stanziare le risorse a bilancio, lavorare alla stesura del bando e fare in modo che le stesse possano iniziare ad arrivare ai cittadini prima delle vacanze natalizie. In questo Natale che sarà, purtroppo, differente dagli altri, cerchiamo di essere più vicini ai cittadini con un aiuto concreto”.

Le istanze potranno essere presentate dal 04/12/20 fino al 16/12/2020 alle ore 12.

(Visited 40 times, 40 visits today)