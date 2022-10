Il campo sportivo di Loiri cambia volto: ecco come diventerà

Il campo da calcio di Loiri.

Il campo sportivo di Loiri cambierà look. Il Comune ha avviato una manifestazione di interesse, che scadrà il 13 ottobre 2022, che vedrà la realizzazione di alcuni interventi sull’impianto sportivo.

L’intervento prevede una spesa di 865 mila euro di quadro economico, 700 mila dei quali provenienti dal bando ministeriale Sport e Periferie. Dall’attuale terra battuta, il nuovo campo avrà un manto in erba sintetica. Sarà realizzato inoltre un impianto drenante per le acque piovane e il rifacimento della recinzione del campo di gioco.

L’amministrazione comunale ha avviato anche i lavori, in corso di ultimazione, per l’adeguamento e la sistemazione del Campo da calcio “Zirottu” di Porto San Paolo. Nell’impianto sono previsti il rifacimento della superficie di gioco in sterrato, la recinzione intorno al campo e la sistemazione degli spogliatoi.