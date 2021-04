Aumentano i contagi a Loiri Porto San Paolo.

Sono 14 i casi di coronavirus attualmente rilevati nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo. Dieci di questi registrati nell’ultima settimana. Quattro le persone ancora in attesa di verifica. Questi i numeri della terza ondata della pandemia nel Comune gallurese che preoccupano, non poco, il sindaco Francesco Lai. Una situazione ancora in evoluzione con 4 persone ancora in attesa di verifiche..

“La situazione in generale è ancora molto critica, siamo nel bel mezzo della terza ondata – spiega Lai -. Dobbiamo tutelarci ancora di più per evitare chiusure da zona rossa, che al momento non sono previste ma che diventeranno inevitabili se il numero di contagiati dovesse aumentare esponenzialmente, come sta purtroppo avvenendo purtroppo in numerosi altri territori”.

“Vi chiedo, anche in vista delle festività Pasquali, di continuare ad osservare in modo serio e responsabile quanto previsto dalle norme di contenimento della diffusione del Covid-19, evitiamo occasioni di assembramenti, utilizziamo le mascherine di protezione e igienizziamo le mani conclude il sindaco appellandosi ai propri concittadini. Dimostriamo ancora una volta il grande senso di responsabilità che ci ha contraddistinto sino ad oggi, per tutelare noi e i nostri cari in primis”.

