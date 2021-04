Grande vittoria in trasferta per l’Olbia contro il Renate

I bianchi vincono con gol di Ragatzu e Gagliano.

Prima vittoria della sua storia per l’Olbia contro il Renate e prima seconda consecutiva dell’era Canzi. I bianchi vincono per 1 a 0 contro il forte Renate e portano così a casa tre punti pesantissimi per la classifica, riducono il gap con il gruppo centrale e proseguono a passo spedito la risalita.

Il Renate è una delle squadre più in forma del campionato, eppure, fatto salvo per il primo spezzone di gara durato una decina di minuti bastati per il vantaggio firmato dal mancino a giro di Guglielmotti, a fare la partita è stata l’Olbia.

Metabolizzato l’avvio, l’Olbia guadagna metri e fiducia e si va vedere dalle parti di Bagherie con gli allunghi di King e con un missile di Emerson che sorvola non di molto il legno orizzontale. Un paio di mischie nell’area delle pantere, Occhioni anticipato sul secondo palo da un provvidenziale Guglielmotti e la splendida azione di prima culminata con la botta di Biancu dal limite completano il primo tempo.

Nella ripresa il primo brivido lo regala Nocciolini, che di potenza dal limite calcia di poco a lato. Il Renate subisce la pressione a centrocampo e la verve di Udoh che al 54′, su un’intuizione di Altare che batte velocemente la rimessa laterale, scappa alla sua maniera, anticipa la difesa e viene atterrato. È una chiara occasione da gol, e questo comporta il rosso diretto per Silva. La punizione di Ragatzu sfuma in corner.

La lunga serie di calci d’angolo battuta intorno allo scoccare dell’ora di gioco testimonia di una totale supremazia territoriale dell’Olbia. Per scardinare la muraglia nerazzurra, però, ci vuole una giocata che faccia la differenza. Al 73′ Biancu pennella per Pennington che addomestica la sfera e salta secco Burgio con il secondo controllo, Ragatzu anticipa tutti e segna il gol del pareggio.

Al 79′ l’Olbia va vicinissima al gol del sorpasso. Prima con il neo entrato Gagliano che, su sponda aerea di Altare, all’altezza dell’area piccola non riesce a trovare la giocata vincente. Ragatzu riceve al limite, si accentra e calcia trovando una deviazione nerazzurra che esce d’un soffio. I tempi sono maturi, il Renate alle corde, l’Olbia affamata. Emerson esplode due mancini al veleno ma non letali, il secondo, però, produce un corner, l’ennesimo. È l’87’, Biancu batte corto per Ragatzu che punta e disorienta Rada arrivando sul fondo e centra il pallone, che viene corretto in rete da Gagliano. Prima, pesantissima, segnatura in maglia Olbia per lui. Il moto di orgoglio del Renate produce un paio di tiri smorzati. Al 94′, un inesauribile Udoh, fatto secco il difensore, manda sull’esterno della rete la palla del tris.

Finisce con un successo bello e convincente, con l’Olbia che ha ragione di un’avversaria che occupa le posizioni nobili.

“Quella di oggi è una vittoria pienamente meritata – commenta Max Canzi -. Il Renate è partito forte imponendo un predominio territoriale nei primi minuti durante i quali è passata in vantaggio grazie a un gol meraviglioso di Guglielmotti. Noi però non ci siamo disuniti e piano piano siamo venuti fuori, iniziando a macinare gioco e costruire occasioni da gol. Certo, la superiorità nella ripresa ci ha agevolato, ma abbiamo dimostrato una volta di più che vogliamo giocare a calcio“.

TABELLINO

Renate-Olbia 1-2 | 34ª giornata

RENATE: Bagheria; Anghileri, Silva, Possenti; Guglielmotti, Ranieri (76’ Marano), Lakti (85’ Vicente), Rada, Burgio (76’ Santovito); Giovinco (56’ Magli), Nocciolini (56’ Maistrello). A disposizione: Gemello, Merletti, Langella, Galuppini, Vicente. Allenatore: Aimo Diana

OLBIA: Tornaghi, Arboleda, Altare, Emerson, Demarcus, Pennington (82’ Belloni), La Rosa, Occhioni (69’ Gagliano), Biancu, Ragatzu, Udoh. A disp.: Van der Want, Cabras, Secci, Putzu, Giandonato, Cossu, Belloni, Marigosu. Allenatore: Max Canzi

ARBITRO: Alberto Ruben Arena (Torre del Greco). Assistenti: Alex Cavallina (Parma) e Pietro Pascali (Bologna). Quarto ufficiale: Andrea Bordin (Bassano del Grappa)

MARCATORI: 5’ Guglielmotti (R), 73’ Ragatzu, 85’ Gagliano

AMMONITI: Biancu, Possenti (R), Rada (R), Anghileri (R)

ESPULSO: Silva (R) al 53’ per fallo da ultimo uomo su Udoh

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Recupero: 0’ pt, 5’ st.

(Visited 124 times, 124 visits today)