Il corso per la polizia locale a Loiri Porto San Paolo.

Si è svolto venerdì, nella sala delle Farfalle del Comune di Loiri Porto San Paolo, il corso di formazione dedicato alla polizia locale per la rilevazione dei sinistri stradali, tenuto dal dottor Protospataro, Vice Questore della Polizia di Stato e docente Egaf.

Il rilievo degli incidenti stradali, in ambito urbano, è una prerogativa della Polizia Locale, pertanto si è ritenuto opportuno istruire attentamente gli operatori di Polizia cosicché questi possano intervenire, in maniera pronta ed efficace, per garantire la sicurezza degli utenti della strada. Il corso ha trattato vari argomenti tra i quali l’uso dei dispositivi supplementari acustici – luminosi, la guida dei veicoli di Polizia in emergenza, nonché tutte le altre operazioni da effettuare per cristallizzare il luogo dell’incidente.

I comandanti Giuseppe Serra della Polizia Locale di Loiri Porto San Paolo, Giovanni Pischedda della Polizia Locale di San Teodoro e Mario Fasolino della Polizia Locale di Golfo Aranci, esprimono grande soddisfazione per la copiosa partecipazione al corso degli operatori dei rispettivi comandi, sottolineando l’importanza della formazione per la Polizia Locale.

L’iniziativa tenta di colmare il vuoto di formazione causato dalla mancata istituzione della scuola di Polizia Locale da parte della Regione Autonoma Sardegna, invece presente in quasi tutte le Regioni d’Italia. Il Presidente dell’Unione della Riviera della Gallura Francesco Lai ha prontamente sposato l’iniziativa proposta, ritenendo fondamentale che tutta la Polizia Locale dell’Unione sia adeguatamente formata al fine di fornire un servizio di qualità all’utenza. Il presidente, a tal proposito, afferma che eventi di questo tipo dovranno svolgersi costantemente