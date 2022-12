Da Porto San Paolo, Daniele Piredda esordisce con un cortometraggio

Il primo cortometraggio di Daniele Piredda di Porto San Paolo.

Una passione per il cinema che lo ha portato a soli 27 anni a realizzare il suo primo cortometraggio in sole 48 ore. Daniele Piredda, ragazzo di Porto San Paolo ha coltivato nei suoi anni il suo amore per il cinema e gli studi lo hanno portato a concretizzare il suo sogno.

In sole 48 ore ha scritto, diretto, montato e spedito il suo primo cortometraggio ”Vegetables”. Un film Muto/Revenge di circa cinque minuti, una delle 100 pellicole selezionate al “48h Film Festival” di Roma. Sfortunatamente il suo film non è stato selezionato tra i vincitori, ma non si dà certo per vinto e continuerà a portare avanti il suo sogno. Quella del cinema è una passione che coltiva fin da bambino. “Verso 14/15 anni ho frequentato un corso di cinema a Porto San Paolo organizzato dal Festival del Cinema Tavolara – racconta Daniele Piredda -. Ma era un periodo in cui ero preso da tantissime cose e per un po’ la musica ha preso il sopravvento”.

“Poi son tornato a bomba al cinema verso i 17 anni dopo la visione di 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, fu una sorta di epifania – spiega -. Ho avuto delle esperienze in alcuni set piccoli in Sardegna e questi non hanno fatto altro che accrescere questa mia passione. Poi devo aver deragliato con qualche film di Carpenter o Cronenberg, ora non ricordo. Però a causa loro mi sono appassionato ai film splatter/horror/grottesco. Ed è una passione che tutt’ora mi porto dietro. Mi piacerebbe fare altri prodotti più legati a questi generi, ho già scritto un po’ di cose nuove”.

Poi gli studi a Roma dove frequenta l’accademia di Cinema e Televisione Griffith di Roma, dove studia Regia e Fotografia. Il suo corto, presentato al “48h Film Festival” parla di un botanico, tale Ludovico Lanfranchi e della sua ossessione per la sua piantina, che cura maniacalmente tanto da prendersi il caffè assieme. “Questa ossessività avrà risvolti discutibili a metà del corto – spiega -, ma preferisco non parlare di questa parte. Ne rovinerei l’esperienza visiva. Il cortometraggio lascia allo spettatore molteplici chiavi di lettura. Nei commenti sotto al corto c’è un sacco di gente che ha dato la sua opinione a parer mio validissima. Hanno partecipato al 48h Film Festival circa un centinaio di cortometraggi”.

Questo cortometraggio è il primo che Piredda dirige. “Ho avuto la fortuna di avere dei colleghi nonché amici a supportarmi durante le varie fasi del processo lavorativo – dice -. Vegetales è stato girato a MareChiaro, vicino Anzio nella casa del nostro Operatore Camera Andrea Starvaggi. Gli attori sono Fabrizio Cappiello nella parte di Ludovico Lanfranchi e Mauro Rotelli nella parte di Mauretto”.

Hanno partecipato anche Fabrizio Cappiello: Attore, Sceneggiatura; Mauro Rotelli: Attore; Ambretta Guerra: Segretaria di Edizione, Sceneggiatura; Riccardo Corradini: Sceneggiatura; Matteo Cimino: Sceneggiatura; Alexia Ciaccio: Direttrice di Produzione, Aiuto operatore; Tobia Gaspari: Direttore della fotografia, Colorist; Filippo Giovannelli: Montaggio; Dalila Simona Doro Mulargia: Aiuto-Regia, Andrea Starvaggi: Operatore Camera, Sceneggiatura Emanuele Mazzaglia: Assistente Operatore; Anna Flore: Elettricista, Scenografia e Make-Up e Luca Fiammengo: Assistente al montaggio, Data Manager

