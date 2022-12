Curiosità a Olbia per il mustiolo, il mammifero minuscolo

Un piccolo mustiolo a Olbia.

Curiosità a Olbia per un topo piccolissimo, detto mustiolo. Il curioso animaletto è stato fotografato e pubblicato sui social da un uomo che si trovava a passeggio in zona Isticcadeddu. A incuriosire ancora di più è anche la confidenza con la quale il topolino gli è salito sulla mano senza intimorirsi, nonostante le sue minuscole dimensioni.

L’animaletto avvistato a Olbia è il roditore più piccolo del mondo. Il mustiolo è, infatti, molto più piccolo del comune topo domestico ed è molto diffuso in Sardegna anche se non è facile avvistarlo a causa delle sue dimensioni corporee. L’esserino misura meno di 5 centimetri, contro i 16 centimetri del topo comune. Non è soltanto il roditore più piccolo, ma è anche il mammifero dalle dimensioni più ridotte al mondo. Le foto, pubblicate sui social del bellissimo mustiolo, hanno attirato molti apprezzamenti segno che forse i secolari pregiudizi sui topi stanno andando via via a scemare.

