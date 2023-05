Ecomostro a Loiri Porto San Paolo, parla il sindaco Lai

“Pensavamo dovessero montare dei gazebo“, così il sindaco di Loiri Porto San Paolo commenta l’ecomostro davanti a Tavolara. “Circa un mese fa hanno presentato una comunicazione, che faceva riferimento a strutture amovibili da montare a Cala Finanza per una festa di nozze con famiglie reali e Capi di Stato”. Lo spiega Francesco Lai, primo cittadino di Loiri Porto San Paolo, che non si aspettava di veder comparire quel capannone gigante in riva al mare.

Strutture amovibili in terreno privato

“Ho subito mandato i tecnici e la Polizia locale a verificare che tutto fosse in regola e le strutture fossero amovibili. Secondo le norme vigenti è tutto in regola, perché si tratta di un terreno privato e non è necessario chiedere alcuna autorizzazione – chiarisce Lai -. L’opera movibile può rimanere in piedi fino a un massimo di 120 giorni oppure fino alla fine dell’evento. Noi verificheremo che tutto venga smantellato nei tempi giusti”. Il matrimonio tra l’erede al trono Al Hussein di Giordania, primogenito di re Abd Allah II e della regina Rania, e Rajwa al Saif si celebrerà il primo giugno. Il 10 è previsto l’evento in Sardegna.

“Un’altra richiesta giunta ai nostri uffici riguardava la concessione esclusiva dei parcheggi di Cala Finanza per un mese – aggiunge il sindaco -. Ovviamente abbiamo detto no perché quei circa duemila metri quadri sono gli unici destinati a posti auto e non sin poteva chiudere tutto per un mese”. Quello spazio sarebbe servito come zona tecnica per i lavori e i preparativi della grande festa nuziale. Difficilmente i reali arriveranno al ricevimento parcheggiando a spina di pesce dietro la spiaggia, con le corone nel portabagagli al posto di sdraio e ombrelloni. “A Cala Finanza c’è il molo – conclude il sindaco – è possibile che gli invitati arrivino via mare“.

