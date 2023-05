Museo dei Sensi di Praga: un’esperienza interattiva da non perdere

Il Museo dei sensi attira a Praga milioni di visitatori ogni anno e offre un’esperienza unica nel suo genere con stanze dedicate all’esplorazione sensoriale. Si tratta di un vero e proprio percorso composto da una serie di stanze in successione dedicate ai cinque sensi: vista, udito, tatto, olfatto e gusto. Rappresenta un’ottima occasione formativa e di intrattenimento per adulti e bambini che hanno la curiosità di esplorare e imparare a conoscere il mondo con occhi diversi.

Cos’è il Museo dei Sensi di Praga

Il Museo dei sensi di Praga, noto anche come “Museum of Senses”, è un museo interattivo che offre un’esperienza unica ai visitatori. Si trova nel centro di Praga, vicino alla Piazza della Città Vecchia. La visita è accompagnata da guide e personale del museo dei sensi che spiegano come funzionano gli esperimenti e come goderseli al meglio.

Il museo è suddiviso in diverse sezioni, ognuna delle quali offre esperienze sensoriali e coinvolgenti. Ad esempio, ci sono stanze con luci al neon e illusioni ottiche e un’area con pareti che cambiano colore a seconda della pressione esercitata.

Ci sono anche esperimenti interattivi, come una stanza dove è possibile camminare sul soffitto e un’area dove si può provare a tenere in equilibrio un oggetto su una superficie inclinata.

Il museo è progettato per stimolare tutti i sensi, compreso il senso dell’udito, con un’area che offre effetti sonori intriganti e un’altra ancora dove è possibile cantare in una stanza insonorizzata.

Come raggiungere il Museo dei Sensi

Il Museo dei sensi si trova nel quartiere di Nové Město a Praga, nella Repubblica Ceca. Ecco alcuni modi per raggiungerlo:

In metropolitana, si può prendere la metropolitana fino alla stazione di Muzeum (Linea A e C) e poi camminare per circa 5 minuti verso sud-ovest lungo la via Jindřišská fino a raggiungere il Museo dei sensi.

In autobus, si può prendere l’autobus fino alla fermata di Jindřišská (linee 207, 505 e 511) e poi camminare per circa 2 minuti lungo la via Jindřišská fino a raggiungere il Museo dei sensi.

In tram, si può prendere il tram fino alla fermata di Vodičkova (linee 3, 9 e 14) e poi camminare per circa 7 minuti lungo la via Jindřišská fino a raggiungere il Museo dei sensi.

In taxi, si può prendere un taxi dal centro di Praga fino al Museo dei sensi.

A piedi, se ti trovi nelle vicinanze, puoi anche raggiungere il Museo dei sensi a piedi. Si trova a circa 15-20 minuti di cammino dalla Piazza della Città Vecchia (Staroměstské náměstí) e dal Ponte Carlo (Karlův most).

Perché visitare il museo dei sensi

Il Museo dei sensi a Praga offre un’esperienza unica e coinvolgente che permette di esplorare i cinque sensi in modi innovativi, insoliti e all’avanguardia.

Ecco alcune ragioni per cui dovresti considerare di visitarlo:

Esperienza interattiva: Il museo offre un’esperienza interattiva in cui si possono toccare, sentire, annusare e persino gustare tutti gli elementi presenti all’interno delle stanze. È possibile interagire con le installazioni sensoriali e partecipare a esperimenti che coinvolgono tutti i sensi. Educativo: Il museo è anche educativo, in quanto insegna come funzionano i sensi e come interagiscono con il cervello. L’intero percorso mostra come il cervello elabora le informazioni sensoriali e come possono influire sull’umore e sul benessere. Negli ultimi anni sono sempre di più i musei che hanno scelto di adottare un’impronta educativa che possa coinvolgere bambini e adulti di ogni età. Divertimento per tutte le età: Il museo è adatto a persone di tutte le età e aiuta a stimolare l’immaginazione dei bambini e degli adulti. È un’esperienza divertente e unica che non è presente in nessun altro luogo al mondo. Esperienza multilingue: Il museo offre guide audio in molte lingue diverse, quindi non importa quale sia la tua lingua madre, sarai sempre in grado di comprendere e goderti l’esperienza sensoriale. Posizione comoda: Il museo si trova nel centro di Praga, il che lo rende facilmente accessibile e conveniente da raggiungere. Per un’esperienza completa, consigliamo di combinare la visita con altre attività nella città in modo da conoscere al meglio la cultura e le tradizioni di questo Paese.

In sintesi, il museo dei sensi a Nové Město, Praga, offre un’esperienza coinvolgente, educativa e divertente che merita di essere vissuta almeno una volta nella vita.

