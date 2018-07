Il calendario delle manifestazioni estive.

Il sindaco Francesco Lai, l’assessore alla cultura, sport e spettacolo Filippa Azzena, il vicesindaco e l’assessore al turismo Andrea Piredda, l’assessore alle politiche sociali Juliette Gelsomino, presentano il calendario delle manifestazioni estive 2018.

Un calendario ricco di eventi ed attività, con un palinsesto di iniziative da svolgersi durante il periodo estivo, iniziato a maggio con il Rally del Vermentino, e che si protrarrà fino ad ottobre. Il calendario è nato da un’azione congiunta di partenariato tra associazioni locali o che comunque opereranno nel territorio, associazioni di categoria, volontari e amministrazione.

In particolare anche quest’anno il calendario delle manifestazioni estive è ricco di laboratori e attività teatrali rivolte non solo a bambini e giovani ma ad un pubblico di ogni età, che prevedono la diffusione della cultura musicale, teatrale, letteraria ed artistica con lo scopo di contribuire allo sviluppo delle relazioni culturali. Sono previsti incontri fra esperienze artistiche e culturali diverse, con lo scopo di mantenere un processo di interculturalità. Attività di condivisione, riflessione e sensibilizzazione culturale con particolare attenzione alle tematiche femminili e all’uguaglianza di genere, alle storie di donne che hanno fatto la storia ( proprio nell’aprile 2018 il Comune ha intitolato una Piazza a I.Vambelle, vittima di femminicidio)

Insomma sono diverse le rassegne di teatro multi target che propongono spaccati di nuovi modelli comportamentali e sociali e un elaborazione e riflessione critica su dipendenze giovanili e diversità alimentare. Nel calendario appena approvato si intende riconoscere il ruolo specifico di ognuno con particolare attenzione al delicato ruolo educativo-formativo e istruttivo di tanti laboratori per minori, in una località frequentata prevalentemente da famiglie e giovani, favorendo una sempre maggiore integrazione tra vacanzieri e locali. Per questo motivo anche quest’anno sarà presente il Reading Musicale con Lorenzo Braina e Donato Cancedda e nello specifico “ Lucignolo, la Fata e il Grillo parlante” e la Scuola di Cinema per Ragazzi, in occasione del Cinema Tavolara vedrà la sua 12 ° edizione; inoltre sarà presentato Il Libro “Io Sono Milo”della scrittrice Giovannella Giomo Monaco ( La storia di Milo: il destino di chi è diverso, pieno di pregiudizi e solitudine, ma anche di un bambino che non si dà per vinto).

Tante attività rivolte a tutte le fasce d’età ed inerenti in particolare la cultura tradizionale gallurese, il teatro, la musica, l’arte, lo sport; con un’attenzione particolare alla valorizzazione del patrimonio culturale di Loiri Porto San Paolo nonché del suo tessuto associazionistico presente in questo ricco programma, che sempre più viene coinvolto in attività tese a far scoprire non solo il nostro patrimonio naturalistico, ma anche le nostre tradizioni culturali e culinarie.

Saranno presenti tanti eventi che si ripetono negli anni ed altri che rappresentano una novità: le Pariglie, Gruppi Folk, Coro di Loiri, Gentiles ed altri artisti, del panorama sardo e tanti manifestazioni anche a livello culinario (sagra del porcetto, delle cozze, delle frittelle, degli gnocchi, etc.) con valorizzazione e coinvolgimento anche di piccole frazioni quali Enas dove la nascente associazione li Sureddhi di Latti per la prima volta istituirà una serata dedicata all’accoglienza del turista e del piatto tipico gallurese: gli gnocchi.

In particolare per la prima volta il Comune di Loiri Porto San Paolo si farà promotore di una rassegna che durerà tre giorni “ MelKart-Terra senza confini 2018” e che si auspica diventi una rassegna fissa negli anni, con la quale si vuole realizzare il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna e che vedrà la partecipazione di Marino De Rosas, Gavino Loche e la partecipazione, nonché la direzione artistica di Mauro Mibelli.

Continuano come nel passato le lezioni di Yoga nelle spiagge di Porto San Paolo; attività sportive con tornei, gare, esibizioni etc; una novità in tal senso sono le attività di Montainbike camp e in continuità rispetto agli anni scorsi si riperà la manifestazione Nuoto in Acque Libere e In&Out Sopra e Sotto il mare organizzate da Slowdive Asd. Sono presenti eventi di grande rilevanza culturale, come il Cinema Tavolara e il Time Jazz e di spettacolo, tra cui il concerto di Omar Pedrini ed il concerto di Mattew Lee e la serata dedicata al Cabaret con Uccio de Santis.

Ce n’è per tutti i gusti e tutte le fasce d’età, non solo divertimento e svago, ma tanta cultura e mostre d’arte e promozione di libri, compreso il mercatino dell’arte , che si ripeterà ogni sabato a cura dell’Associazione Barracelli, che coordinerà la presenza di tanti artigiani, locali e non. Ci si prefigge di dare risposte un po’ a tutti vacanzieri, ma anche ai locali, che saranno presenti durante il periodo estivo guardando ad un pubblico vasto e variegato.

Gli amministratori si dichiarano molto soddisfatti del programma 2018, che vuole offrire tanto divertimento ma anche stimolare tante riflessioni, in un momento, quale quello estivo in cui forse la gente è più predisposta ad ascoltare. Tanta soddisfazione anche dettata dal fatto che nella realizzazione dello stesso sono presenti molte associazioni locali , ossia con sede nel territorio del comune come Proloco, il Coro Di Loiri, L’Amichi di La Frijola, Li Sureddi di Latti, l’associazione San Paolo Evolution, Il Comitato Festeggiamenti Madonna del Mare, I Comitati feste patronali di Loiri e Porto San Paolo; la Onda Yoga Asd, l’associazione Barracelli del Comune di Loiri Porto San Paolo, i Gentiles e tutte le altre associazioni e o ditte che a vario titolo hanno partecipato alla realizzazione del calendario degli eventi Summer 2018 al quale si rinvia per gli appuntamenti specifici. Un ringraziamento particolare va inoltre al Consorzio Turistico Arcipelago di Tavolara, da sempre attivi promotori e valido aiuto nella divulgazione degli eventi a favore del territorio, e che anche quest’anno ci stanno supportando.

