Giuseppe Fresi va in pensione.

I vigili del fuoco di Tempio salutano il loro capo reparto. Oggi per Giuseppe Fresi è l’ultimo turno di servizio e i suoi colleghi hanno deciso di festeggiare in modo speciale questa importante giornata di pensionamento.

Fresi ha cominciato la sua carriera nel 1986, dove si è distinto per essere stato uno dei più validi vigili del fuoco di Tempio Pausania e di tutto il Comando di Sassari. “Distinto per la sua grande professionalità operativa e grande carisma – dichiarano i suoi colleghi – é stato fino all’ultimo turno di servizio un punto di riferimento per i comandanti, i colleghi e per tutte le istituzioni locali”.

Grazie al suo impegno negli anni come istruttore patenti, ha formato generazioni di autisti dei vigili del Fuoco alla guida di mezzi ordinari e straordinari, non soltanto del comando di Sassari, ma di tutto il corpo nazionale.