Giovane con una profonda ferita alla testa soccorso a Loiri Porto San Paolo

Trasportato all’ospedale di Olbia.

Nella tarda mattinata del 14 maggio i carabinieri della sezione radiomobile di Olbia, attivati dalla centrale operativa del reparto territoriale, sono intervenuti in emergenza nella frazione Ovilò dove una ragazza di 24 anni aveva segnalato la strana presenza di una persona all’interno della propria autovettura.

Appena giunti, i militari trovavano ancora sul posto un cittadino tedesco di 25 anni in evidente stato confusionale e con una profonda ferita alla testa. Il giovane lamentava anche forti dolori al costato, asseritamente causati da una caduta. Subito soccorso dai medici del 118 e trasportato all’Ospedale Civile di Olbia dove è tuttora ricoverato, gli è stata diagnosticata una frattura cranica e fratture anche a tre vertebre lombari; il ragazzo non è in pericolo di vita.

Dal sopralluogo dei carabinieri ed anche dal riscontro della visita medica è stata stabilita la totale compatibilità delle lesioni con una caduta accidentale durante un’escursione in quella località Silvaredda. Nella ricostruzione dell’accaduto è emerso che fortunatamente alla vittima era rimasta sufficiente lucidità per raggiungere un luogo abitato dove poter ricevere soccorsi e infatti ha avuto la prontezza di adagiarsi all’interno dell’autovettura. Ad oggi la sua situazione clinica è stazionaria.

(Visited 748 times, 759 visits today)