Grosso incendio a Loiri, in fiamme oltre 50 ettari di terreno

Il grosso incendio nelle campagne di Loiri.

Un vasto incendio ha interessato nel pomeriggio l’agro del comune di Loiri Porto San Paolo, provocando danni significativi a un’ampia porzione di territorio. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno aggredito una zona ricca di macchia mediterranea e bosco, estendendosi rapidamente e rendendo necessario un massiccio intervento da parte delle squadre antincendio.

Secondo quanto riferito dal Corpo Forestale, le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse e ancora in corso. A dirigere e coordinare le manovre è stato il personale della Stazione forestale di Padru, affiancato da diverse unità a terra e in volo. Sono entrati in azione due elicotteri del Corpo forestale regionale, uno decollato dalla base di Limbara e l’altro, un Super Puma, dalla base di Alà dei Sardi. Decisivo anche il contributo aereo offerto da due Canadair partiti da Olbia, impegnati a lungo nel tentativo di contenere il fronte del fuoco.

Sul terreno sono intervenute squadre specializzate dell’Agenzia Forestas provenienti da Padru e Loiri Porto San Paolo, affiancate da volontari antincendio e dai barracelli di Olbia. La sinergia tra i vari corpi ha permesso di circoscrivere l’incendio, anche se il bilancio provvisorio stimato dal Corpo Forestale parla già di circa 50 ettari di vegetazione andati in fumo.

Nonostante gli sforzi, il rogo non era ancora stato domato completamente al momento della prima stima ufficiale, e l’intervento dei mezzi aerei e delle squadre a terra è proseguito fino al calare della sera. L’attenzione resta alta, in attesa del definitivo spegnimento e della bonifica delle aree colpite.

