L’incendio a Zappallì.

Le fiamme si spingono verso le case della frazione di La Sarra. Non accenna a calmarsi l’incendio, scoppiato questo pomeriggio nelle campagne di Zappallì, nel comune di Loiri Porto San Paolo.

A titolo precauzione si sta procedendo a far evacuare gli abitanti di La Sarra in via precauzionale. Presente sul posto anche il sindaco del comune Francesco Lai, che raccomanda la massima attenzione a chi abita nelle vicinanze.

