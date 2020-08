La lotta agli incendi dei Barracelli di Loiri.

È il costante impegno, ed in molti casi determinante, della Compagnia Barracelli di Loiri, guidata dal capitano Massimo Bonacossa, a permettere lo spegnimento degli incendi che avvengono nel comune, tra cui i recenti avvenuti a Zappallì.

Un lavoro di squadra con la Forestale e i vigili del fuoco, che vede, però, i Barracelli di Loiri sempre in prima linea, dimostrandosi in molti casi determinanti nello spegnimento di incendi, che potrebbero avere conseguenze peggiori.

La Compagnia Barracelli di Loiri è composta da volontari che, per il bene del territorio, sottraggono tempo al lavoro, alla famiglia e ad altri interessi per contribuire alla sicurezza comune. Un ruolo importante, non ricordato sempre come si dovrebbe, ma che non li sottrae al loro impegno.

(Visited 93 times, 93 visits today)