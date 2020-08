Il focolaio nel Billionaire di Porto Cervo.

Non solo la discoteca di Porto Rotondo, il resort dell’Isola di Santo Stefano e gli ultimi casi sparsi sulle coste della Gallura. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero sarebbe stato riscontrato un focolaio nel Billionaire di Porto Cervo.

Sì, proprio l’esclusivo locale di Flavio Briatore finito al centro delle polemiche, negli ultimi giorni, per il battibecco con il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, reo di aver imposto ai locali di spegnere la musica anzitempo.

Sei dipendenti del locale sarebbero risultati positivi, costituendo un focolaio di coronavirus. Per il momento tutti i dipendenti sono stati messi in isolamento in attesa di sottoporsi al tampone.

