Neonato in pericolo di vita, volo d’urgenza dalla Sardegna a Genova

Neonato trasportato in aereo da Cagliari.

Bambino di soli tre mesi in pericolo di vita a Cagliari e trasportato in aereo militare a Genova. Si è concluso nel pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d’urgenza, da Cagliari a Genova, effettuato con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare in favore di un bimbo di tre mesi di vita.

Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la forza armata tiene pronti, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità.

Il Falcon 900 del 31° Stormo una volta giunto sull’aeroporto di Cagliari Elmas ha imbarcato il piccolo paziente, un’equipe medica e la madre. Il velivolo è immediatamente decollato alla volta dell’aeroporto di Genova dove è giunto intorno alle ore 16. Una volta giunto a Genova, il bimbo ha potuto continuare il suo viaggio in ambulanza verso l’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il velivolo militare è invece rientrato a Ciampino.

