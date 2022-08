L’incidente tra auto e bus sulla circonvallazione di Olbia è avvenuto verso le 7

Incidente sulla circonvallazione di Olbia tra un’auto e un bus dell’Arst. Per cause ancora da precisare, verso le 7 di stamattina un’auto condotta da una donna e una corriera dell’Arst si sono urtate frontalmente lungo la circonvallazione nord, in direzione San Teodoro. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre la conducente dall’abitacolo e consegnarla alle cure del 118. Sul posto anche i carabinieri, che stanno ricostruendo al dinamica in base ai rilievi e alle testimonianze.