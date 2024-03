Loiri Porto San Paolo, al via un progetto per far socializzare i giovani

Il Progetto Giovani prende il via a Loiri Porto San Paolo.

A Loiri Porto San Paolo è partito il “Progetto Giovani. Attiva l’ immaginazione e libera la creatività”. Un opportunità di formazione e socializzazione per gli adolescenti del territorio. Lo ha attivato l’Assessorato alle Politiche sociali e Giovanili del Comune, con l’obiettivo di far socializzare gli adolescenti, tra i 12 e i 18 anni del territorio.

Il #ProgettoGiovani nasce dalla consapevolezza che sul territorio sono presenti gruppi spontanei di adolescenti che si riuniscono impiegando infruttuosamente il loro tempo libero, e si pone l’obiettivo di pianificare varie attività che offrano nuovi stimoli culturali ai ragazzi dai 12 ai 18 anni residenti nell’ambito territoriale del Plus di Olbia.

Al progetto hanno aderito anche i comuni della Gallura di Alà dei Sardi, Arzachena, Berchidda, Buddusò, Budoni, Golfo Aranci, La Maddalena, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant’Antonio, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro e Telti.

Il Programma è finalizzato a favorire la partecipazione attiva e responsabile dei giovani alla vita della comunità cittadina, favorendo la loro creatività, attraverso la realizzazione di laboratori culturali, artistici e

sportivi che promuovano l’assunzione di un pensiero autonomo, critico e creativo e attraverso la sperimentazione espressiva in attività di loro interesse, favorendo in tal modo il loro sviluppo emotivo, nonché la loro capacità di confrontarsi e di relazionarsi con modalità costruttive. I laboratori rappresenteranno i luoghi alternativi in cui gli adolescenti avranno l’opportunità di sviluppare la loro creatività e potenzialità psico- fisica, trascorrendo proficuamente il tempo libero, al fine di prevenire forme di disagio e devianza.

“Negli ultimi mesi del 2023 abbiamo avviato la mappatura dei bisogni de giovani del territorio, oggi Invitiamo tutti i ragazzi a contattare i referenti del progetto, affinché gli stessi siano protagonisti della loro progettualità, partendo dalle loro necessità e desideri” dichiara l’assessora alle Politiche

Sociali e Giovanili , Francesca Asole.

Le attività comprendono la Street-art, il video making, la fotografia o l’escursionismo. Claudio e Vanessa saranno gli operatori attivi che potrete contattare per partecipare al progetto e pianificare insieme le vostre attività preferite. Gli operatori saranno disponibili presso la sede del centro sociale di Porto San Paolo, in via Pietro Nenni 12 oppure reperibili ai contatti: 3391240738 Vanessa e 3920278637 Claudio.

