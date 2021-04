La situazione coronavirus a Loiri.

Rientra l’allarme a Loiri dove, per precauzione, erano state sospese le lezioni in presenza per la classe quinta della scuola primaria. E’ risultato negativo infatti il tampone molecolare effettuato su un’insegnante della primaria di Loiri dopo che invece, nella giornata di domenica era risultata positivo a quello rapido.

Negativi anche tutti i tamponi delle medie di Porto San Paolo, mentre si è riscontrato un positivo nell’infanzia di Loiri. Per questo motivo, essendo già decorsi i giorni di quarantena obbligatoria, da domani potranno ritornare a frequentare le lezioni in presenza tutti coloro che hanno effettuato il tampone di verifica, compatibilmente con quanto stabilito dal Governo Nazionale per le scuole medie.

Ritorneranno quindi in presenza da domani mercoledì 21 Aprile la classe quinta elementare di Loiri e l’infanzia di Loiri. Resta invece in vigore quanto stabilito dal governo per le classi oltre la prima media, per questo ci si dovrà attenere alle comunicazione dell’Istituto Comprensivo.

