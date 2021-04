I lavori sulla 131 Dcn.

Proseguono gli interventi di ammodernamento a servizio della galleria Beruilles, lungo la strada statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, a Budoni, in provincia di Sassari.

Per l’esecuzione dei lavori, da oggi e fino al 2 maggio, sarà in vigore il restringimento della carreggia in direzione Nuoro, con la deviazione del traffico lungo la carreggiata opposta.

Gli interventi sono propedeutici alle attività di adeguamento impiantistico e strutturale della galleria e seguono quelli di sostituzione degli impianti di illuminazione, completati a marzo 2021 nell’ambito del Piano di Anas per l’istallazione delle nuove lampade a Led nella rete stradale di competenza del nord Sardegna. Il programma, del valore complessivo di oltre 3 milioni di euro, consentirà un risparmio energetico di circa il 30% e l’incremento degli standard di sicurezza per l’utenza stradale attraverso una migliore illuminazione sia delle gallerie sia dei tratti all’aperto.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

(Visited 112 times, 131 visits today)