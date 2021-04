Sospese le lezioni in presenza per la classe quinta di Loiri.

A seguito della positività in data odierna ad un tampone antigienico di un’insegnante della primaria di Loiri, domani saranno sospese le lezioni in presenza per la classe quinta. Una decisione presa in attesa dell’esito del tampone molecolare che è già stato effettuato.

L’insegnante operava solamente nella classe quinta della primaria di Loiri, sta bene ed è totalmente asintomatica. Se confermato dal tampone molecolare l’intera classe sarà sottoposta alla quarantena obbligatoria da domani.

A seguito della sospensione dalle lezioni in presenza della scorsa settimana, sia dell’Infanzia di Loiri che delle medie di Porto San Paolo, l’Ats ha eseguito i tamponi nelle classi in quarantena e nella giornata di domani saranno disponibili gli esiti.

